Unter "originären Aufgaben", auf die man sich nun konzentrieren solle, versteht der gemeine Beobachter bei der Löwen-Mannschaft derweil auch, Tore zu verhindern. Das gelang dem TSV 1860 in Franken gegen eine verstärkte U21 der Clubberer nicht.

Noch in der Sendung "Blickpunkt Sport" erklärte Sportdirektor Günther Gorenzel nach dem enttäuschenden Unentschieden überraschend selbstbewusst, er sei schon über den möglichen Etat für die Dritte und auch die Zweite Liga informiert worden (siehe unten). Doch was, wenn die Mannschaft nicht mitzieht? Wenn sie der Aufgabe doch nicht gewachsen ist? Gleichzeitig schafft es die Führung nicht, Bierofka endlich mit einem langfristigen Vertrag auszustatten. Warum nicht? Weil das Geld fehlt? Transparenz sieht wahrlich anders aus.

Fakt ist: Der große Erzrivale ist dicht hinten dran. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hatte bereits auf der Mitgliederversammlung im November in Richtung Löwen angekündigt, sie spürten "den heißen Atem" des FC Bayern. Zu Beginn der Rest-Rückrunde legte seine Truppe nach, 2:0 gewannen die "kleinen Bayern" gegen den VfB Eichstätt. Sieben Punkte Rückstand sind es auf Tabellenführer Sechzig, jedoch bei einem Spiel weniger.

Und: Im April wird es richtig spannend. Am 7. April müssen die Löwen nach Schweinfurt, am 21. April kommt die Reserve des FC Augsburg und eine Woche später steht das Derby beim FC Bayern II an. In dieser Gemengelage ist eine Frage ständig zu hören: Wann ist Leader Timo Gebhart endlich wieder fit? Während Nico Karger (Kapselverletzung) Lauftraining absolvieren konnte, wurde Gebhart (Achillessehnenentzündung) nicht gesichtet. Löwen-Trainer Bierofka wollte sich auf AZ-Nachfrage nicht äußern. Sein Bayern-Kollege Tim Walter hatte noch in der Hinrunde der "Bild" gesagt: "Wir wollen 1860 das Leben schwer machen." Mission geglückt. An der Grünwalder Straße spüren sie in diesen kalten Tagen tatsächlich den "heißen Atem" der Bayern.

