Dortmund - Was für ein Hammer! Das dachte sich sogar der englische Torhüter Joe Hart. "Er sagte mir: ,It was a fucking brillant shot!’", erzählte Lukas Podolski später. Wie wahr: Ein verdammt geniales Tor zum Abschied. Hart, Keeper des FC Turin, hielt Poldi nach dem Winkel-Treffer zum 1:0-Sieg die Faust hin, als Zeichen des Respekts. Selten hat ein Torhüter ein Gegentor so cool weggesteckt. Aber an diesem Abend ging eben alles.