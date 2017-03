Das will sie in Zukunft machen Sabine Postel spricht über ihr "Tatort"-Aus und eine neue Liebe

Die letzten 20 Jahre spielte Sabine Postel (62) die "Tatort"-Kommissarin Inga Lürsen. Doch bald ist Schluss, 2019 wird sie ein letztes Mal in der Krimireihe zu sehen sein. Die Schauspielerin will noch mehr vom Leben, wie sie im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" verrät. "Ich habe viel [...] nachgedacht. Was will ich noch? Welche Rollen würde ich gerne spielen? [...] Bin ich erst einmal 70, ist es für vieles vielleicht schon zu spät", erklärt sie ihren Ausstieg.