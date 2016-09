Lesen Sie auch: Wiesn-Gfui 2016 - Das sagt Wiesn-Chef und Bürgermeister Josef Schmid

Ihr Vor-Vorgänger Thomas Wimmer hat einst ganze 19 Schläge gebraucht.

Stimmt, insofern ist alles im grünen Bereich. Zu Thomas Wimmer muss man aber auch sagen, dass er 1950 spontan und unerwartet zum Anzapfen kam. Er hat diese Wiesn-Tradition begründet. Anders als alle Oberbürgermeister nach ihm konnte sich Wimmer damals nicht vorbereiten.

Sie hatten am Mittwoch ein Anzapf-Training beim langjährigen Paulaner-Schankkellner Helmut Huber. Gab er Ihnen einen Rat mit auf den Weg?

Ja, allerdings. Mein sehr erfahrener Anzapflehrer sagte mir, dass nicht mal er versuchen würde, mit nur einem einzigen Schlag anzuzapfen. Der Druck ist einfach zu groß.

Lesen Sie auch: Wiesn-Gfui 2016 - Das sagt Gabriele Weishäupl

Eine Bierfontäne wäre medial betrachtet aber durchaus interessant.

Ganz ohne Frage! Die Fotografen würden sich darüber sicher freuen. Ich werde aber versuchen, ihnen diesen Spaß zu verderben.

Sind Sie nervös vor Ihrem großen Auftritt?

Ja, schon, schließlich hat man Tausende Zuschauer im Zelt und Millionen vor den Fernsehern. Das ist ein ganz besonderer Moment, in dem man nicht gerade entspannt ist.

Lesen Sie auch: Wiesn-Gfui 2016 - Das sagt Stephan Kuffler

Treten Sie wieder in Ihrer Lederhose an?

Klar, ich habe nur eine, und die mag ich sehr. Es war heuer wieder eine spannende Frage, ob ich in meine Lederhose noch immer reinkomme. Die Anprobe verlief glücklicherweise positiv: Die Lederhose passt.

Also rundum beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wiesn-Anstich.

Und bei allem Lampenfieber freue ich mich drauf.