"Das war unglaublich!" Lady Gaga: So feiern die Stars ihre Super-Bowl-Show

"Guardians of the Galaxy"-Star Chris Pratt (37) mutierte direkt zum Gaga-Liebhaber: "Starke Tänze. Live-Gesang. Und am Ende fängt sie einen Football. Ich habe Lady Gaga immer gemocht, aber jetzt liebe ich sie", und betonte direkt nochmal: "Das war verdammt geil." Das fand auch Zac Efron (29, "Baywatch"): "Lady Gaga war überragend. Wie sie einfach ihre Eltern gegrüßt hat."

"Ich habe noch nie von ihr gehört, aber sie ist toll"

Josh Gad (35, "Jobs") geriet bei der Halbzeitshow ebenfalls ins Schwärmen und war sich sicher, "Lady Gaga hat eine der besten Super-Bowl-Performances hingelegt." Bryan Cranston (60, "Breaking Bad" ) war sich sogar sicher, wer für den Knaller-Sieg der Patriots letztendlich verantwortlich war: "Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Lady Gaga in der zweiten Halbzeit als Offensive Coordinator übernommen hat."

Roseanne Barr (64, "Roseanne") war auch ganz aus dem Häuschen - obwohl sie nicht wusste, wer diese Dame auf der Bühne eigentlich war: "Lady Gaga rockt. Wow. Ich habe zuvor noch nie von ihr gehört. Sie ist toll", twitterte sie während der Show und schrieb anschließend: "Diese Lady Gaga war wundervoll. Sie war wie eine Art Anti-Madonna. Kein teuflisch großes Bühnenbild oder etwas dergleichen." Und auch dass sie ihre Eltern grüßte, fand die Schauspielerin toll.