"Das war eine ätzende Entscheidung" "Global Gladiators": Team Blau schmeißt Raúl Richter raus

"Wenn ich nach Hause komme, wird es schnell zur Sache gehen"

Doch Lilly Becker hat offenbar noch ganz andere Bedürfnisse, die bei "Global Gladiators" zu kurz kommen. Sehnt sie sich etwa nach mehr als einer zurückhaltenden Kuscheleinheit? "Ich bin mega notgeil", verriet sie im Einzelinterview. "Ich träume davon. Wenn ich nach Hause komme, wird es schnell zur Sache gehen." Tja, da hat ihr Team Blau wohl einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Dass sich Lilly Becker so anlehnungsbedürftig zeigte, ließ Oliver Pocher spekulieren. "Vielleicht ist sie unglücklich in ihrer Beziehung - vielleicht sucht sie was sportlicheres und jüngeres", witzelte er im Anschluss an die Lagerfeuerszene im Einzelinterview.

Kein Kommentar

Doch auch das Liebesleben des Comedians bekam in der vierten Folge - wohl eher ungewollt - viel Aufmerksamkeit. Gleich zu Beginn durften die Gladiatoren nämlich Nachrichten sehen, in denen unter anderem Gerüchte um eine neue Frau an Oliver Pochers Seite behandelt wurden. Da war es auf einmal ganz still in der Ecke des 39-Jährigen.

Ein anderer äußerte sich dafür umso lauter zu den Gerüchten. "Ich kenne die irgendwo her", freute sich Raúl Richter. Er habe eine Dame auf seiner Facebook-Liste, die ihr verdächtig ähnlich sehe. "Sie war mal Fan von mir", so Richter. Oliver Pocher ließ sich hingegen nur zu einem "Ich werde so etwas nicht mehr kommentieren" hinreißen. Wir werden sehen, welche Geheimnisse die nächsten Folgen "Global Gladiators" ans Licht bringen...