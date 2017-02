Das Urteil ist gefallen Böhmermann vs. Erdogan: Teile des Schmähgedichts bleiben verboten

Ob der Streit zwischen Böhmermann und Erdogan damit gegessen ist? Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten können in Berufung gehen. Böhmermann postete kurz nach der Urteilsverkündung ein animiertes GIF auf seinem Twitter-Account, das ihn selbst mit äußerst skeptischen Blick zeigt. In einem zweiten GIF ist in gelber Schrift zu lesen: "Beneath this mask is an idea, Mr. Creedy." Zu Deutsch heißt dies, dass unter der Maske eben eine Idee stecke.