20:15 Uhr, Sat 1: Rio 2 - Dschungelfieber, Digitaltrickkomödie

Die Papageien Blu und Jewel haben inzwischen eine kleine Familie. Als sie erfahren, dass sich Blus frühere Besitzerin Linda und ihr Mann Tulio im Dschungel aufhalten, um eine Blauara-Kolonie zu erforschen, beschließen sie, die beiden zu besuchen. Während Jewel das Leben im Urwald spitze findet und sogar ihren totgeglaubten Vater Eduardo wiedertrifft, stößt Blu in der freien Wildbahn auf allerhand Probleme.

20:15 Uhr, ZDF: Das Spiel beginnt!, Spielshow

Spiele sind angesagt - in jedem Alter. In der Show "Das Spiel beginnt!" mit Johannes B. Kerner und Ko-Moderatorin Faye Montana ist alles drin: neue Trends und beliebte Klassiker. Prominente Kandidaten kämpfen in spannenden, lustigen und überraschenden Runden gegen die wahren Experten des Fachs: Kinder. Gäste: Schauspielerin Annette Frier, Moderatorin Carmen Nebel, Opernstar Rolando Villazón und Comedian Max Giermann. Neben den großen Spieleklassikern gibt es Geschicklichkeits- und Reaktionsspiele, Action- und Sportspiele, Taktikspiele, Gedächtnisspiele und Neuheiten.

20:15 Uhr, ZDFneo: Hours - Wettlauf gegen die Zeit, Überlebensdrama

Nolan (Paul Walker) und seine Frau Abigail (Genesis Rodriguez) freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. Fünf Wochen vor dem Termin aber setzen Wehen ein, die Mutter überlebt die komplizierte Geburt nicht. Nolans ganze Sorge gilt nun der Tochter, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen ist. Denn ein verheerender Hurrikan verwüstet die Stadt und zwingt die Krankenhausinsassen - Patienten wie Personal gleichermaßen - das Gebäude zu verlassen. Nolan aber muss bleiben. Um sich wachzuhalten, erzählt Nolan seinem Nachwuchs von Abigail und den gemeinsamen Erlebnissen.

20:15 Uhr, ProSieben: World Trade Center, Katastrophendrama

Am 11. September 2001 fliegen Terroristen zwei Passagiermaschinen in die Türme des World Trade Centers und direkt ins Herz einer stolzen Nation. Wie Tausende andere werden die Polizisten John McLoughlin (Nicolas Cage) und Will Jimeno (Michael Peña), die auf dem Weg nach oben waren, um bei der Evakuierung zu helfen, unter den Trümmern des einstürzenden Gebäudes begraben. Abgeschnitten von der Außenwelt kämpfen sie ums Überleben und vor allem gegen das Aufgeben.