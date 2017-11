Das starke Team, Tatort, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

21:00 Uhr, hr, Tatort: Die Geschichte vom bösen Friederich

Von der Vergangenheit eingeholt, gerät die Frankfurter Hauptkommissarin Anna Janneke (Margarita Broich) an ihre Grenzen. Der verurteilte Mörder Alexander Nolte (Nicholas Ofzcarek) ist wieder auf freiem Fuß und versucht, Kontakt zu ihr aufzunehmen. In ihrer Zeit als Polizeipsychologin hat sie das Gutachten erstellt, welches Nolte lebenslänglich ins Gefängnis brachte. Nach fast 20 Jahren hat er seine Strafe nun abgesessen. Da wird in einer Hauseinfahrt der Obdachlose Martin Busche (Manuel Harder) erstochen aufgefunden. Für Anna Janneke und ihren Kollegen Paul Brix (Wolfram Koch) bleibt dieser Mord rätselhaft - Hinweise gibt es kaum, es findet sich kein Motiv.