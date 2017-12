Weihnachten steht vor der Tür und nicht selten liegt ein neues Handy unter dem Baum. Natürlich will man so lang wie möglich Freude an seinem neuen Schatz haben - insbesondere wenn es sich um ein besonders hochwertiges Smartphone handelt. Möchte man sein Gerät gegen Beschädigungen, Verlust oder sogar Diebstahl schützen, sollte man sich über eine Handyversicherung Gedanken machen. Doch wann macht eine Absicherung überhaupt Sinn? Welche Leistungen sollte sie bieten und welche ist die passende Versicherung für die jeweiligen Bedürfnisse? Mit diesem Ratgeber navigieren Sie zielsicher durch das scheinbar unendliche Meer an Angeboten. (Smartphones in jeder Preisklasse finden Sie bei Amazon)