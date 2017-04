Häuser angeboten bekommen

Aber nicht nur Geld wurde dem Schweden geboten: "Ich könnte heute so einige Häuser an der kroatischen Küste besitzen", meint der 65-Jährige vielsagend. "Es wissen eh alle, die in dieser Branche beschäftigt sind, dass nicht immer alles sauber zugeht", erklärt Andersson und geht ins Detail: "Ich nenne ein Beispiel: Da kommen Agenten an und sagen: 'Sieh zu, dass dieser Spieler nach München kommt, dann bekommst du im Gegenzug so und so viel.'"