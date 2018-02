Das sind die Pläne Ludwig Reinbold: Der Löwenbräukeller wird zum Juwel

"Wir wollen mit der Brauerei einen anderen Preis aushandeln", sagt Edi Reinbold und verspricht: "Diesen geben wir dann an den Gast weiter. Die Bierpreise in München sind einfach zu hoch." Ob die Reinbolds im Löwenbräukeller am namengebenden Löwenbräu-Bier festhalten werden, kommentieren Vater und Sohn nicht mit viel mehr als mit einem Lächeln. Jetzt werde es erstmal Gespräche geben, sagen sie. Bleibt also abzuwarten, ob in der "Höhle des Löwen" künftig tatsächlich ein anderes Bier fließt. Fest steht indes schon, dass der Löwenbräukeller nach einem Umbau Anfang Mai wiedereröffnet wird.

Lesen Sie auch: Alles anders - So sieht's im neuen Nockherberg aus