Die Einweggrill-Flut ist etwas eingedämmt

Das hat sich – zumindest ein wenig – entspannt, meldet das Baureferat in einer Analyse, die gestern im Stadtrat auf dem Tisch lag. Dank der Plakataktionen an Litfaßsäulen im vergangenen Sommer, mehr großen Müllsammelbehältern und etlichen Sauberkeits-Schandis, die an verschiedenen Abschnitten der Isar regelmäßig Patrouille gegangen sind, habe sich der wöchentliche Müllberg deutlich reduziert. Gut gelaufen ist auch die Erfindung des Pfands auf Einweg-Grills; dank der neuen Pfandregelung fand jeder dritte gekaufte Einweggrill letztes Jahr den Weg zurück in die Supermärkte an der Isar.