Was ist dran an dem Gerücht, dass Pietro Lombardi (24, "Mein Herz" ) in der RTL-Show "Let's Dance" das Tanzbein schwingen wird? Lombardi und RTL sollen sich einig sein, der Vertrag werde demnächst unterschrieben, berichtet "Bild". Der Sender wollte das auf Anfrage von spot on news nicht kommentieren: "Wir werden Nr. 14 auf dem diesjährigen Tanzparkett zu gegebener Zeit bekannt geben", heißt es.