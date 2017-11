Das sagt Frank Wörndl der AZ Mit Kreuzbandriss zu Olympia? "Felix wäre nicht der Erste"

"So viele Chancen habe ich nicht mehr"

Kaum war er am Montagmorgen auf Krücken dem Flieger aus Denver/Colorado entstiegen, gab er zu Protokoll: "So lange noch ein kleines Fünkchen Hoffnung besteht, dass vielleicht sogar tatsächlich auch Olympia möglich sein sollte, werde ich jedes kleine Fünkchen Hoffnung probieren zu ergreifen." Der 33-Jährige gab aber zu, dass eine Olympiateilnahme "eine Träumerei in meinem Kopf" sei und "im Moment auch ganz weit weg". Außerdem betonte er: "Ich gehe nur an den Start, wenn ich eine Medaillenchance habe. Sonst macht das keinen Sinn."