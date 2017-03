Das sagt der Schauspieler Prügelvorwürfe: Gewaltskandal um Ben Becker

Schwere Vorwürfe gegen Ben Becker ("Habermann" ). Der Schauspieler soll einen Fotografen geschlagen haben. "Das stimmt so nicht", sagt Becker nun der "Bild"-Zeitung. Was war passiert? Becker war am Mittwochabend für eine Lesung in Ludwigsburg zu Gast. Im "Forum am Schlosspark" las der 52-Jährige Texte des 2013 verstorbenen Schriftstellers Walter Jens. Während seines Vortrags sei es dann zu dem Vorfall gekommen. Der Vorwurf: Becker habe den Fotografen einer Lokalzeitung geschlagen, weil ihn die Kameras gestört hätten.