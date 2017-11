Das sagt der NDR dazu Wann kommt der neue "Tatort" mit Til Schweiger?

Til Schweiger (53) war bisher in vier "Tatort"-Folgen als Hamburger Kriminalhauptkommissar Nikolas "Nick" Tschiller zu sehen. Jede der vier Ausgaben sorgte für viel Aufsehen. Und die Quoten waren ebenfalls stets bestens. So verwunderte es auch nicht weiter, dass der federführende NDR die Zusammenarbeit fortsetzt. Doch wann kommt denn nur der nächste "Tatort" mit Til Schweiger? "Der Vertrag mit Til Schweiger umfasst drei weitere 'Tatorte' - an den Büchern wird gearbeitet", antwortete der Sender auf eine entsprechende Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. ("Tatort" mit Til Schweiger (1-4) plus "Tschiller: Off Duty" - das "Tatort"-Box-Set können Sie hier auf Blu-ray bestellen)