"Wenn sich das Video verbreitet, dann bringe ich mich um!" Diese Drohung will die junge Emilia (Caroline Hartig) am Ende von "Tatort: Level X" (hier geht's zur AZ-Filmkritik) wahrmachen: Nachdem das Video ihrer Vergewaltigung ins Netz gestellt wird, verschanzt sie sich in einer leerstehenden Fabrik und schneidet sich die Pulsadern auf - ein Akt, der bis auf wenige Zwischenschnitte in voller Länge gezeigt wird. Kommissarin Sieland (Alwara Höfels) erreicht sie noch rechtzeitig, die Teenagerin überlebt den Versuch - doch der Schock über die explizite Darstellung sitzt trotzdem.