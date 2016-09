Der Krebsinformationsdienst klärt auf

Wie Biologin Dr. Birgit Hiller vom Krebsinformationsdienst der Nachrichtenagentur spot on news erläutert, konnte dabei aber kein wissenschaftlicher Beleg für einen Zusammenhang zwischen BHs und Brustkrebs gefunden werden. Eher könnte ein anderer Faktor eine entscheidende Rolle spielen: "Vor allem Frauen, die in und nach den Wechseljahren übergewichtig sind, haben ein höheres Brustkrebsrisiko. Die Brustgröße an sich ist nicht entscheidend. Aber sie wird natürlich vom Gewicht mitbestimmt."

Dies würde auch erklären, warum Frauen in Entwicklungsländern seltener an Brustkrebs erkranken. BH-Gegner argumentieren, dass dort weniger oft Büstenhalter getragen werden. Hiller hingegen sagt: "Frauen in wirklich armen Ländern haben in der Regel mehr mit Hunger zu kämpfen statt mit Übergewicht, außerdem müssen sie sich mehr bewegen." Hinzu komme der statistisch seltenere Zugang zu hormonhaltigen Medikamenten und die generell niedrigere Lebenserwartung. Außerdem "bekommen Frauen in Entwicklungsländern mehr Kinder und stillen sie länger - beides schützt vor Brustkrebs."

Oder können BHs vor Brustkrebs schützen?

Eine direkte Verbindung zwischen BHs und Brustkrebs scheint es also nicht zu geben. Stimmt vielleicht sogar das Gegenteil: Können BHs vor Brustkrebs schützen? "Nein, hier spielt der BH keine Rolle. Es stimmt nicht, dass zum Beispiel Stöße, Schläge oder Verletzungen, vor denen ein Büstenhalter schützen könnte, Krebs auslösen", widerlegt Hiller auch diesen Mythos.

Ob mit oder ohne BH sollt also jede Frau für sich entscheiden. Medizinisch gesehen spricht weder etwas für das eine, noch gegen das andere. Bei Fragen und zur Beratung können aber Haus- und Frauenarzt oder der Orthopäde weiterhelfen. Auch der Krebsinformationsdienst bietet eine kostenlose Infohotline (0800 4203040) an. Doch generell gilt: Das Körpergefühl entscheidet - und das ist bei jeder Frau anders!