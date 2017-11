Das sagt das "Time Magazine" dazu Donald Trump will nicht "Person des Jahres" werden

Jedes Jahr wählt das US-amerikanische "Time Magazine" die "Person des Jahres". Im letzten Jahr wurde diese Ehre Donald Trump (71, "Great Again!") zuteil. Endlich - denn in den Jahren 2012, 2014 und 2015 hatte er sich jedes Mal via Twitter beschwert, übergangen worden zu sein. Doch 2017 legt er auf einmal keinen Wert mehr darauf. In einem Tweet gab der US-Präsident bekannt, in diesem Jahr auf die Auszeichnung verzichten zu wollen.