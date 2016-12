Das richtige Studio finden Im Fitness-Studio gute Vorsätze umsetzen

Ja, wie wollten ja mehr für die Fitness tun, endlich wieder Sport treiben. Und was liegt im Winter näher, als das im Fitness-Studio zu tun. Doch wie findet man ein geeignetes Studio? Es darf nicht soweit entfernt sein, das Publikum sollte passen und nicht zuletzt muss auch der Preis stimmen. Das alles finden Sie nur heraus, wenn Sie sich verschiedenen Studios anschauen. Das wichtigste Kriterium sollte bei der Auswahl sein, wie intensiv sich die Trainer mit Ihnen und Ihren Zielen auseinandersetzen. Denn nur ein individuell ausgearbeiteter Trainingsplan führt zum gewünschten Ziel. Und das sollte auf keinen Fall einer „von der Stange“ sein. Will man Sie also mit einem Standard-Trainingsplan („so fangen bei uns alle an“) in die Geräte schicken, spricht das nicht gerade für die Betreuung durch die Trainer.