"Das Pubertier" im Kino Jan Josef Liefers als Teenie: "Den Opfern lief Blut aus dem Ohr"

Jan Josef Liefers (52, "Vier gegen die Bank" ) muss in seiner Pubertät "ein unglaublich anstrengender Diskutierer gewesen sein", wie sich der Schauspieler im Interview mit der "Welt am Sonntag" erinnert. Allerdings sei diese Zeit "weitgehend ein weißes Blatt" für ihn. "Auch die furchtbaren Sachen, an die sich meine Mutter erinnert, sind gelöscht." Zum Beispiel, so Liefers, dass er ein Diskutierer gewesen sein muss, "bei dem meinen Opfern irgendwann Blut aus dem Ohr lief". Er habe "stark empfunden, dass meine großen und weitreichenden Gedanken von der Erwachsenenwelt ignoriert wurden. Darum habe ich mich mit Musik in ein anderes Universum teleportiert. Dazu hatte niemand sonst Zugang".