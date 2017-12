Das politische Jahr 2017 Falscher Ort, falsches Wort: Pleiten, Pech und Peinlichkeiten

Zur falschen Zeit am falschen Ort gegrinst

Berlin - Besser dem Chef zuhören, wenn er spricht - das wird sich vielleicht auch die Berliner SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl gedacht haben, als sie im Internet reichlich Ärger bekam. Der Anlass: Ein Video, das sie bei einer SPD-Veranstaltung in der Hauptstadt fröhlich lachend und winkend hinter Parteichef Martin Schulz zeigte, der sich gerade tief betroffen über den Terroranschlag von Barcelona äußerte. Niemand, der hinter Schulz stand, habe zunächst hören können, dass dieser über Barcelona gesprochen habe, entschuldigte sich Högl später auf ihre Homepage. Sie sei "entsetzt", dass wegen des Filmausschnitts "ein falscher Eindruck entsteht".

Verfrühte Erfolgsmeldung

Berlin - Dem TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz Anfang September fieberte die ganze politische Republik entgegen - schließlich war dies das einzige direkte Aufeinandertreffen von Kanzlerin und Herausforderer im Wahlkampf. Bei der SPD stieg die Fieberkurve besonders hoch. Schon Stunden vor dem Schlagabtausch reklamierten die Genossen den Sieg für sich: "TV-Duell: Merkel verliert - klar gegen Martin Schulz - spd.de" war in einer Google-Anzeige zu lesen. Der SPD-Vorstand entschuldigte sich per Twitter für die Panne: "Dienstleister ist heute Nacht bei Google peinlicher Fehler unterlaufen. Nicht unser Stil. Verwirrung bitten wir zu entschuldigen." Die Häme im Netz ließ trotzdem nicht lang auf sich warten.

Wirbel um Handschlag

Berlin/Teheran - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) begrüßt in Berlin ihre iranische Kollegin Massumeh Ebtekar mit einem Handschlag. So geschehen im Oktober. An sich eine unspektakuläre Angelegenheit - würden nicht die Aufnahmen davon bei einigen iranischen Medien den Eindruck vermitteln, Ebtekar habe einem Mann die Hand geschüttelt. Fremden Männern die Hand zu geben, ist im Iran für gläubige islamische Frauen, besonders für Spitzenpolitikerinnen, ein absolutes Tabu. Ebtekar, eine Vertraute von Präsident Hassan Ruhani, hätte definitiv zurücktreten müssen. Die Agentur Tasnim stellte aber schließlich klar, dass Hendricks eine Frau sei, obwohl sie auf den Aufnahmen "wie ein Mann aussieht".

Afrikanisches Musterland Nambia

New York - Wo zur Hölle liegt eigentlich Nambia? US-Präsident Donald Trump erfand dieses afrikanische Land mal eben so am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Vor afrikanischen Staatschefs führte er als Beleg für Fortschritte auf dem Kontinent die Verbesserung des Gesundheitssystems von "Nambia" an - und sorgte damit für viel Heiterkeit. In sozialen Netzwerken mutmaßten Nutzer zum Beispiel, dass es sich wohl um den Nachwuchs aus einer Mischehe mit den Eltern Gambia, Sambia und Namibia handeln müsse. In Namibia - dem Land, das bei dem Versprecher vermutlich gemeint war - entwickelte sich "Nambia" schnell zu einem der prominentesten Themen auf Twitter. "Brexit: Großbritannien hat das erste Handelsabkommen mit der stolzen afrikanischen Nation Nambia abgeschlossen", feixte ein User.