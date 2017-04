"Das perfekte Verbrechen" Das sind die TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben: Die Simpsons - Der Film, Zeichentrickkomödie

Homer Simpsons Inkompetenz ist legendär. Diesmal übertrifft er sich aber selbst und löst in Springfield das totale Chaos aus. Dabei fängt alles so harmlos an: mit einem kleinen Schwein, das Homer vor dem Schlachtermesser rettet und zu Marges Unmut in die Familie aufnimmt. Doch schon bald steht Springfield am Abgrund; das ökologische Gleichgewicht ist geschädigt, die Stadt unter einer gigantischen Käseglocke versiegelt, und dann sollen alle Bewohner eliminiert werden.

20:15 Uhr, ZDFneo: Ich, du und der Andere, Kumpelkomödie

Die perfekte Hochzeit, die perfekten Flitterwochen - ein rundum perfektes Paar. Carl (Matt Dillon) und Molly Petersen (Kate Hudson) haben alles, was man sich wünschen kann und beziehen nun ihr gemeinsames Haus. Es könnte so schön sein, wäre da nicht Randy (Owen Wilson), Carls bester Freund, der gerade Job und Wohnung verloren hat. Natürlich bietet Carl ihm an, ein paar Nächte bei ihm und Molly unterzukommen. Doch der nervige Gast richtet sich schnell häuslich ein, bringt alles durcheinander und macht auch noch Molly schöne Augen.