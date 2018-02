Das perfekte Geschenk für Verliebte Gewinnen Sie eine VIP-Gondelfahrt für zwei Personen

Die Bergfahrt in der VIP Gondel, der schwebenden BMW 7er Limousine, ist der Auftakt zu einem außergewöhnlichen Tag in der Winterwelt der Alpen. Die Verliebten erwartet unter anderem ein exklusiver Portier Service, Champagner-Begrüßung in der VIP Gondel und ein Tages-Skipass. Sie starten um 08:00 Uhr oder 08:30 Uhr in eine kurze aber unvergessliche Auszeit in den Berger.