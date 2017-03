Das sind die Ergebnisse:

Wer hat am meisten Sex? Liegt es an der Leichtigkeit der Hauptstadt, an den vielen Gelegenheiten oder der lässigen Art der Berliner? Sie haben am häufigsten Sex, zeigt der Report. Am wenigsten hingegen die Brandenburger. Vielleicht öfter mal in die Stadt fahren...? Jeder vierte Deutsche hat übrigens nur einmal im Monat oder seltener Sex. 34 Prozent, die meisten, gaben an mehrmals im Monat Sex zu haben.