Winterfell, der Sitz des Hauses Stark, wird fallen! Das legt ein Facebook-Video nahe, das die "Game of Thrones"-Fanseite "Watchers On The Wall" entdeckt hat. In diesem ist aus der Ferne zu sehen, wie sich ein mächtiges Feuer an den Kulissen von Winterfell labt. Es handle sich auf jeden Fall um ein absichtlich gelegtes Feuer, wie "Belfast Live" berichtet. Fans müssen also keine Angst haben, dass sich die Dreharbeiten wegen eines Brandstifters verschieben könnten.

Ein Sprecher habe demnach bestätigt, dass die Feuerwehr gerufen worden, aber nicht eingeschritten sei. Zwei Mannschaften seien ausgerückt, hätten aber von einem Eingriff abgesehen, da man sich um den "Vorfall vor Ort bereits gekümmert" habe. Die Seite spricht davon, dass eine große Schlachtszene gedreht worden sei, bei der auch 400 bis 500 Statisten zugegen gewesen sein sollen. Derzeit ist aber noch nicht abzusehen, welche der "Game of Thrones"-Mächte für den Fall Winterfells verantwortlich sein könnte...