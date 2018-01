Das Paar im Partnerlook Prinzessin Eugenie: So stylisch sind die offiziellen Verlobungsfotos

Ihr frisch Verlobter hatte sich für die Foto-Aufnahmen für einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und - passend zum Outfit seiner zukünftigen Ehefrau - für eine rote Krawatte entschieden.

Sie heiraten in der gleichen Kirche wie Prinz Harry und Meghan Markle

Eugenie und Brooksbank sind bereits seit über sechs Jahren ein Paar und lernten sich in dem Nobel-Skiort Verbier in der Schweiz kennen. Gerüchte über eine Verlobung kamen bereits im Sommer 2016 auf. Die Hochzeit soll im Herbst 2018 in der St. George's Chapel in Windsor stattfinden. Also in der gleichen Kirche, in der auch ihr Cousin Prinz Harry (33) seiner Meghan Markle (36) am 19. Mai das Jawort geben wird. Weitere Details sollen zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.

Eugenie ist die jüngste Tochter von Prinz Andrew (57) und Sarah "Fergie" Ferguson (58). Der zweitälteste Sohn der Queen (91) heiratete Ferguson im Juli 1986. Im August 1988 kam ihre erste Tochter Beatrice (29) zur Welt, zwei Jahre später folgte Eugenie. 1992 trennte sich das Paar schließlich, nachdem pikante Fotos in der Presse auftauchten, die Fergie mit einem anderen Mann zeigten.