Das Multitalent ganz privat Zu früher Ruhm: Justin Timberlake spricht über seine bewegte Karriere

Denkt man an Justin Timberlake, fällt einem als erstes der Begriff Tausendsassa ein. Als Kinderstar im Mickey Mouse Club war er an der Seite von Christina Aguilera (36) und Britney Spears (35) alsbald in prominenter Gesellschaft - wenig später folgte die Weltkarriere als Bandmitglied der Gruppe NSYNC. Fast entsteht der Eindruck, Timberlake wäre irgendwie schon immer da gewesen. Dabei ist der Ehemann von Schauspielern Jessica Biel (34, "Next" ) gerade einmal 36 Jahre alt. Dass ihm dieser frühe Ruhm eine Heidenangst eingejagt hat, verriet er nun im Interview mit der US-Seite "The Hollywood Reporter".