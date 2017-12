Deutschland: Der ADAC klärt auf: "Eine generelle Winterreifenpflicht, die an ein bestimmtes Datum anknüpft, gibt es nicht. Ein Zeitraum wie zum Beispiel von Oktober bis Ostern ist nicht vorgeschrieben. Es bleibt bei einer situativen Winterreifenpflicht." Sprich: bei winterlichen Bedingungen wie Schneematsch und Glätte.

Österreich: von 1. November bis 15. April (situativ)

Tschechien: 1. November bis 31. März (generell)

Slowenien: 15. November bis 15. März (generell)

Italien: Dort sind Winterreifen in einzelnen Regionen bis zum 15. April Pflicht: im Aostatal (ab 15. Oktober) und auf der Brennerautobahn (ab 15. November) ab der Landesgrenze zu Österreich. In Südtirol gilt ganzjährig eine situative Winterreifenpflicht.

Schweiz: Es sind keine Winterreifen vorgeschrieben.

Frankreich: Schilder können Schneeketten vorschreiben – steht unter dem Symbol der Zusatz „Pneus neige admis“ sind anstatt Schneeketten Winterreifen erlaubt.

Wer diese Regeln nicht beachtet, für den kann’s teuer werden: In Tschechien werden bis zu 92 Euro, in Frankreich 135 und in Italien bis zu 338 Euro fällig. In Österreich kann das Bußgeld in besonders schweren Einzelfällen sogar bis zu 5.000 Euro betragen.