Das Münchener Science-Festival ist erwachsen geworden ars-technica 7 in Unterhaching

In den letzten Jahren kamen internationale Künstler, Sammler, Firmen und Institutionen dazu, die die Qualität dieses Kunst-Festivals rasant anhob. Die Werkstätten der Bayerischen Staatsoper zeigten Kulissen, die nie so nah zu bestaunen waren, die Firma Airbus ihr Firmenmuseum mit Flugzeugen, die erst in 25 Jahren am Markt sind, jetzt aber schon fliegen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung schickte seinen rollenden 40Tonner, eine mobile Erlebniswelt zum Thema Biotechnikum.