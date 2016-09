„Wir erfüllen nicht nur die Mindestanforderungen des Tierschutzgesetzes, sondern sind bei unseren Gehegen weit darüber“, sagt Zirkusdirektor Spindler. „Einen Zirkus ohne Tiere will sich niemand vorstellen.“ Zehn Monate im Jahr sind die Tiere auf Reisen, an 25 Standorten gibt’s Gastspiele. In München ist der Zirkus wohl letztmals. Weil die Münchner sich nicht auf Kosten der Tiere amüsieren wollen.

Wildtiere im Zirkus - Argumente Pro und Contra

Das sagen Zirkusfreunde: „Tiere gehören dazu“

Der klassische Zirkus besteht aus Artistik, Clownerie und natürlich den Tieren. Im Zirkus kann jeder das Verständnis zwischen Mensch und Tier aus nächster Nähe beobachten, erklärt die Gesellschaft für Circusfreunde.

Denn die Dressur beruht auf einem engen Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Tier. Die Dressurübungen sind dem natürlichen Verhaltensrepertoire der Tiere entlehnt. Diese Übungen verbessern sogar die körperliche und geistige Fitness der Tiere, so dass Zirkustiere bei guter Pflege deutlich älter werden als ihre Artgenossen in freier Wildbahn.

Für jede Tierart sind die Mindestanforderungen an Haltung, Transport, Ernährung, Klima und Ausbildung gesetzlich vorgeschrieben und werden regelmäßig durch die Veterinärämter kontrolliert. Die Wildtierhaltung in den großen deutschen Zirkussen bewegt sich heute auf demselben Niveau wie in einem Zoo.

Zirkus und Zoo haben das Ziel, die Tiere den Menschen nahen zu bringen. So wird ein Interesse für Tiere geweckt, deren natürlicher Lebensraum vernichtet wird.

Das sagen Tierschützer: „Haltung nicht artgerecht“

Die Tierrechtsorganisation Peta fordert ein grundsätzliches Verbot von Tieren im Zirkus. Denn die Unterbringung in kleinen Gehegen, die Transporte sowie die von Gewalt und Zwang geprägte Dressur führen zu Verhaltensstörungen und Krankheiten. Bei exotischen Wildtierarten wie Elefanten oder Tigern sprechen sich auch der Bundesrat sowie die Bundestierärztekammer für ein Verbot aus.

Eine artgemäße Wildtierhaltung ist praktisch nicht möglich, da reisende Zirkusse häufig ihren Standort wechseln und Gastspiele mitten in der Stadt durchführen. „Die Zirkuswagen sind in der Regel klein, und in der Manege müssen die Wildtiere ein festgelegtes Bewegungsprogramm durchführen. In den temporären Gehegen können die Tiere keine Reviere einrichten, sich nie zu Hause fühlen, auch wenn sie dort mehr Bewegungsfreiheit haben“, sagt Theodor Mantel, Präsident der Bundestierärztekammer.

Einer Forsa-Umfrage zufolge vertreten 82 Prozent der Deutschen die Auffassung, dass Wildtiere nicht artgerecht im Zirkus gehalten werden können.

So ist die Rechtslage

18 europäische Länder wie beispielsweise Belgien, Österreich, die Niederlande und Griechenland haben bereits bestimmte oder alle Tierarten im Zirkus verboten. In Deutschland blockiert die CSU/CDU ein Wildtierverbot. Über 65 Städte lassen bestimmte Tierarten auf ihren kommunalen Flächen nicht mehr zu.

Seit April 2016 ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts München rechtskräftig, das die Rechtmäßigkeit eines kommunalen Wildtierverbots bestätigt.

Und was meinen Sie?

Gehören Wildtiere in den Zirkus – oder ebendort verboten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung.

