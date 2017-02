Das kommt auf die Anwohner zu Bau der 2. Stammstrecke: Das Mega-Projekt

Marienhof

Die Bauarbeiten für den neuen Tunnel starten schon in zehn Tagen – mitten im Herzen der Stadt. Am 6. März geht es am Marienhof los. Abwasserkanäle, Fernwärmeleitungen und Telefonkabel werden verlegt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich ein Jahr. Am 5. April ist offizieller Spatenstich. Zum Baubeginn ist ein zweitägiges Bürgerfest geplant. Mitte 2018 wird mit dem Bau der neuen S-Bahnstation begonnen – so die Planung. Wenig später geht das große Graben an der zweiten Großbaustelle – dem Hauptbahnhof – los (zu dem die Bahn gestern keine neuen Details nannte).