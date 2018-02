Denn wie das US-amerikanische Portal "Us Weekly" nun von diversen Quellen erfahren haben will, gaben sich Schumer und der Küchenchef am vergangenen Dienstag das Jawort - nach nur drei Monaten Beziehung! Die Trauungszeremonie habe klammheimlich in einem Mietshaus in Malibu stattgefunden, das Fotografieren sei strengstens untersagt gewesen. Zu den Gästen sollten unter anderem Schumers gute Schauspielfreundinnen Jennifer Lawrence (27) und Jennifer Aniston (49) gehört haben sowie Komiker Larry David (70), David Spade (53) und Regisseur Judd Apatow (50).