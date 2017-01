"Das ist keine einfache Sache" Donald Trump schützt seinen Sohn Barron

Was war geschehen? Katie Rich, Autorin für die US-Satire-Show "Saturday Night Live", hatte während Trumps Amtsantritt am 20. Januar getwittert, dass Barron vermutlich der erste US-Amokläufer sein werde, der zu Hause unterrichtet wurde. Eine Grenzüberschreitung, die so bisher nicht da gewesen war und faktisch zudem falsch. Denn: Barron wird nicht zuhause unterrichtet, sondern geht auf eine Privatschule in New York.