Das ist ihr neuer Freund Paris Hilton und Chris Zylka: Turtel-Show auf Instagram

Was weiß man über Chris Zylka?

Chris Zylka ist Schauspieler und vor allem durch Rollen in Fernsehserien bekannt. Seit 2014 ist er in der hochgelobten HBO-Serie "The Leftovers" zu sehen. Er spielt darin den Sohn von Justin Theroux, dem Ehemann von Jennifer Aniston. Außerdem hatte er neben Britt Robertson ("Kein Ort ohne Dich") eine Rolle in der Mystery-Serie "The Secret Circle", die allerdings nach nur einer Staffel im Jahr 2012 abgesetzt wurde. In "The Amazing Spider-Man" (2012) mit Andrew Garfield und Emma Stone spielte er Flash Thompson.