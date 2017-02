Direkt an Trump gerichtet, sagt sie in dem Video: "Ich habe eine Botschaft für Präsident Trump, von einem Republikaner zum anderen. Das ist ein Desaster. Und das können Sie wieder gutmachen. Sie haben das Versprechen abgegeben, die LGBTQ-Community zu unterstützen. Rufen Sie mich an." Die Verwandlung von Bruce in Caitlyn Jenner im Jahr 2015 sorgte weltweit für Aufsehen. Seitdem kämpft Jenner für die Rechte von Transgender-Menschen.