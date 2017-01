3. : Melania Trump soll fünf Sprachen beherrschen, darunter auch Deutsch. Englisch spricht sie allerings mit einem starken Akzent.

4. : Auf ihrer Homepage gab die neue First Lady an, sie habe einen Uni-Abschluss. Journalisten fanden jedoch heraus, dass sie ihr Studium in Architektur und Design in Ljubljana abbrach. Sie wollte lieber in Mailand und Paris modeln.

5. : Da die Trumps angeblich kein Kindermädchen haben, ist Melania Trump Vollzeit-Mama. Ihr Mann Donald betont immer wieder, dass sie eine "fantastische Mutter" sei. Sie fügt sich in ihrer Rolle. So scheinen Emanzipation und Aufbegehren für Melania Trump Fremdworte zu sein. Stattdessen verharrt sie in ihrer Rolle als Mutter und steht loyal zu ihrem Mann, trotz frauenfeindlicher Sprüche.