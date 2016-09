Wenn der große Bruder spricht, sind alle still und gehorchen. Doch wer steckt eigentlich hinter der "Promi Big Brother "-Stimme aus dem Off?

Streng, dominant, etwas unheimlich - so präsentiert sich die Stimme des "großen Bruders", der in der TV-Show "Promi Big Brother" die Geschicke der Hausbewohner lenkt. Er kann aber auch anders. In der aktuellen Staffel zeigt er sich ebenfalls ab und an recht gewitzt, wenn es darum geht, spontan auf die Bewohner zu reagieren. Doch wer steckt hinter der vom Computer verzerrten Stimme? Der Sender hüllt sich darüber zwar in Schweigen, laut diverser Medien, darunter "express.de", ist es aber der Kölner Synchronsprecher Philipp "Phil" Daub (48).