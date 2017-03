Das ist aus "Magic Marc" geworden Marc Terenzi strippt bald am Ballermann

"Die Auftritte werden in erster Linie ein Entertainment für Ladys. Eine sexy Show mit Stil, Music und Ausziehen as well", sagte Terenzi dem Blatt in dem für ihn charakteristischen Sprachmix. Jeweils eine Stunde lang je Auftritt will der 38-Jährige singen, tanzen und schließlich Strip-Einlagen abliefern. Und auch ein neues temporäres Zuhause will sich Sarah Connors Ex-Mann bei dieser Gelegenheit suchen: "Ich werde mir auf Mallorca ein Finca leasen und im Sommer dort wohnen. Dann muss ich nicht ständig hin und back fliegen."