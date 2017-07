"Das hilft bestimmt"

In der vergangenen Saison setzte Carlo Ancelotti in den wichtigen Spielen auf Thiago und Arjen Robben auf Müllers Lieblings-Positionen. Doch Ex-Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld spricht dem 27-Jährigen in der Bild am Sonntag Mut zu: "Thomas hat jetzt eine längere Pause gehabt, konnte sich noch besser und intensiver vorbereiten als in den letzten Spielzeiten. Das hilft bestimmt. Er lebt ja auch von seinen physischen Voraussetzungen."