Seit sie sechs oder sieben Jahre alt war, hat ihr Opa sie sexuell missbraucht – bis zur Pubertät. Doch erst jetzt steht der heute 79-Jährige vor Gericht. 38 Fälle listet die Anklageschrift auf, das Opfer war meistens Nina J. Doch auch an ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester verging sich Hans M. aus Weilheim, er zog die Mädchen aus, fasste sie an, im Kinderzimmer, beim gemeinsamen Besuch im Schwimmbad. Ein wahres Grauen offenbart sich, als die Staatsanwältin die Anklage verliest – und noch mehr, als Nina J. selbst erzählt, was ihr als Kind widerfahren ist.