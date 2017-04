Das große Backen, Spuren des Bösen, ... TV-Tipps am Mittwoch

Im Kufsteinerland ist Tradition Trend Genuss im Urlaub: Frisches vom Hof

"Ultra" oder "hyper local", "nose to tail " und "root to leaf" heißen die aktuellen Food-Trends. Statt Globalisierung und Industrialisierung ist beim Essen Regionales und Natürlichkeit angesagt. Je näher das Produkt am Kochtopf wächst, desto besser. Im Kufsteinerland war das schon immer so.