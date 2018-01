Das GroKo-Dilemma Malu can do - So hofft zumindest die SPD

Einerseits gehört sie zum rechten Flügel der Partei, die mit einer gehörigen Portion Pragmatismus ebenso unaufgeregt wie erfolgreich in Mainz mit der FDP und den Grünen regiert. Andererseits sprach sie sich noch auf dem Parteitag gegen eine Regierungsbeteiligung der SPD aus und empfahl, eine Minderheitsregierung der Union zu tolerieren.

Wenn sie nun zugibt, "mit gutem Gewissen" dem Sondierungsergebnis zustimmen zu können, weil die SPD viel erreicht habe, könnte dies, wenn es Spitz auf Knopf steht, auch die zögerlichen Delegierten überzeugen.



Denn die Stimmung in der Partei könnte schlechter nicht sein. Nachdem sich bereits die Landesverbände Thüringen und Sachsen-Anhalt gegen die Sondierungen ausgesprochen haben, melden sich immer mehr Gegner zu Wort, nicht nur die "üblichen Verdächtigen" wie Juso-Chef Kevin Kühnert oder die Parteilinke Hilde Mattheis.

Bis zu einer Koalition ist noch viel zu tun

Martin Schulz sucht derweil die Unterstützung der mitgliederstärksten Landesverbände Nordrhein-Westfalen und Bayern, gestern Abend traf er sich in Dortmund, der "Herzkammer der SPD", mit der kritischen Basis in seinem eigenen Heimatverband. Am Mittwoch reist er ins schwäbische Kloster Irsee, um an der Klausursitzung er bayerischen SPD-Landtagsfraktion teilzunehmen und um Zustimmung zu werben.

Gleichzeitig knöpft sich auch Fraktionschefin Andrea Nahles in der ihr eigenen direkten Art die GroKo-Kritiker vor . "Da wird ein Ergebnis schlecht geredet von einigen, die egal, was wir verhandelt hätten, gegen die GroKo sind", sagte sie. "Das akzeptiere ich nicht, da werde ich dagegenhalten." Die SPD habe in den Sondierungen viele Erfolge erreicht, etwa die Absicherung des Rentenniveaus. Und auch der Parteilinke Ralf Stegner wirbt um Zustimmung, auch wenn er einschränkt: "Das Sondierungsergebnis kann nur Basis sein für Koalitionsverhandlungen." Es werde so getan, als sei alles schon verhandelt - "das ist es mitnichten".

In der Tat ersetzen die Sondierungen noch lange nicht die eigentlichen Koalitionsverhandlungen. Das aktuelle Papier hat 28 Seiten. Zum Vergleich: Der letzte Koalitionsvertrag hatte 185. Alles, was noch nicht geregelt wurde, soll in den Koalitionsverhandlungen folgen, die bei einem Ja der SPD schon kommende Woche beginnen sollen.

Für CDU und CSU steht allerdings fest, dass die Ergebnisse der Sondierungen nicht mehr zur Debatte stehen.

Lesen Sie auch: GSG9 will neuen Standort aufbauen