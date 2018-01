Das glauben die Analysten Gerüchteküche brodelt: "FIFA" bald exklusiv auf Xbox?

EA, Valve und PUBG

Das Online-Gaming-Magazin beruft sich auf eine nicht näher genannte, "zuverlässige Quelle" aus dem Microsoft-Umfeld, die davon berichtet haben soll, dass der Konzern sehr an einer Übernahme von EA interessiert sei. Auch die Macher von "PlayerUnknown's Battlegrounds" (PUBG) oder Valve ("Half-Life"-Reihe, Steam, etc.) stünden zur Debatte. Microsoft habe momentan rund 130 Milliarden Dollar in der Kasse, der Wert von EA werde auf etwa 35 Milliarden Dollar geschätzt. Machbar wäre das Ganze also durchaus.

Mehrere Analysten, die in dem Artikel zitiert werden, stimmen überein, dass Microsoft zumindest in naher Zukunft aktiv werden müsse, um im Kampf gegen Sony nicht unterzugehen. Sony hat für seine PlayStation 4 derzeit ein deutlich größeres Portfolio an Exklusivtiteln - und der schnellste und wahrscheinlichste Weg, dem entgegen zu wirken, sei nun einmal die Übernahme anderer Studios.