"Das Ganze nervt" Turner Toba muss wieder unters Messer

Am Donnerstag muss sich der "Hero de Janeiro" in Bremen einem zweiten arthroskopischen Eingriff am Meniskus des rechten Knies unterziehen. Nach den Olympischen Spielen war der 26-Jährige am Kreuzband operiert worden und hatte sich nach dem Einstieg in das Training im Februar bei einem Seitwärtssprung zudem einen Meniskusriss zugezogen.