Ihre Rückkehr auf den roten Teppich bezeichnet die Oscar-Gewinnerin als eine lustige und zugleich seltsame Erfahrung im Leben. Sie freue sich aber sehr darauf. "Ich versuche nicht, etwas wieder zu erlangen, das war. Ich nehme das an, was jetzt ist", so Hathaway. Vieles in ihrem jetzigen Leben sei gleichgeblieben und vieles sei nun eben ein bisschen anders. Sie verspüre zudem keine Eile, irgendetwas zu tun, sondern lebe im Hier und Jetzt.