Das erwartet Tech-Fans auf der Messe CeBIT 2017: Androiden, verfluchte Smart Homes und Edward Snowden

Neben tausenden Firmen, die Produkte und Entwicklungen auf all diesen und weiteren Gebieten vorstellen, wird es selbstverständlich erneut spannende Vorträge zu unterschiedlichsten Themen geben. Auch zahlreiche Stargäste werden erwartet. Am Sonntag eröffnen Bundeskanzlerin Merkel und Japans Premier Shinzo Abe die Messe. Im Verlauf der CeBIT sprechen dann zahlreiche namhafte Forscher und Persönlichkeiten zu aktuellen Themen - darunter Raymond Kurzweil, Autor und "Director of Engineering" bei Google sowie Atari-Gründer Nolan Bushnell. Via Livestream wird auch Whistleblower Edward Snowden zu sehen sein.

Auch Hollywood mischt mit

Ein aktueller Hollywood-Streifen - der perfekt zu vielen der aufgegriffenen Themen passt - ist "Ghost in the Shell", der am 30. März in die deutschen Kinos kommt. In der Sci-Fi-Action mit Scarlett Johansson, Juliette Binoche und Takeshi Kitano, die auf dem gleichnamigen Manga- und Anime-Klassiker basiert , dreht sich alles um Menschen, sogenannte Cyborgs, die Teile ihrer Körper mit hochtechnologischen Implantaten ersetzt haben. Johansson ist in der Cyberpunk-Dystopie auf der Jagd nach einem gefährlichen Hacker. Paramount Pictures wird auf der Messe Ausschnitte aus dem Film zeigen. Dazu passend findet im Anschluss ein Panel zum Thema "Zukunfts-Hype Cyborg: Was passiert, wenn Menschen zu Maschinen werden?" statt.