Das Erste, Sat.1, VOX TV-Tipps am Samstag: Gestüt Hochstetten, ...

20:15 Uhr, Sat.1, Percy Jackson - Diebe im Olymp, Fantasyabenteuer

Der Teenager Percy Jackson (Logan Lerman) erfährt durch Zufall, dass er ein Halbgott ist und verdächtigt wird, den Herrscherblitz von Göttervater Zeus gestohlen zu haben. Zusammen mit seinem Kumpel Grover (Brandon T. Jackson) und der toughen Annabeth (Alexandra Daddario) macht er sich auf, drei magische Perlen zu finden: Nur mit ihnen kann er seine Unschuld beweisen. Auf ihrer abenteuerlichen Reise quer durch die USA warten zahlreiche harte Prüfungen und gefährliche Widersacher auf die Freunde.

20:15 Uhr, VOX, Last Samurai, Heldenepos

In Japan trainiert der abgewrackte Bürgerkriegsveteran Captain Nathan Algren (Tom Cruise) die Truppen des Kaisers im Umgang mit modernen Waffen, um sie für den Kampf gegen die letzten Samurai des Landes zu wappnen. Algren wird beim ersten Kampf von den Samurai gefangen genommen und langsam Teil des Dorfes, in dem er gefangen gehalten wird. Völlig fasziniert von ihren Traditionen und ihrem strengen Ehrenkodex, wächst bald der Wunsch in ihm heran, selbst ein echter Samurai zu werden.

20:15 Uhr, Super RTL, Horton hört ein Hu!, Digitaltrickkomödie

Tief im idyllischen Dschungel des Landes Nümpels lebt der verträumte Elefant Horton. Eines Tages nimmt er ein ausgiebiges Bad im nahe gelegenen Tümpel, als plötzlich ein Staubkorn an ihm vorbei fliegt. Horton glaubt, darauf jemanden rufen zu hören und stellt sich vor, dass auf dem Staubkorn eine kleine Miniaturwelt existiert. Und tatsächlich: Auf dem Staubkorn existiert die Stadt Hu-Heim, von der Horton ganz fasziniert ist. Er freundet sich mit Ned, dem Bürgermeister der Stadt, an und die beiden sind sich einig, dass Hu-Heim an einen sicheren Ort gebracht werden muss.