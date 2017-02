Das Duo, Wilsberg, Tatort,... 15. Februar: Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Unter Anklage

Nach der Einweihungsparty von Alex' neuer Kanzlei wird Wilsberg (Leonard Lansink) auf dem Heimweg Zeuge, wie Alex' ehemalige Kommilitonin Maike Lehmann (Lale Yavas) angetrunken einen Unfall verursacht. Wilsberg hilft ihr aus der Patsche und erklärt der anrückenden Polizei, er habe am Steuer gesessen und sei einem Fahrradfahrer ausgewichen. Später in Maikes Wohnung will sich Maike bei ihrem Retter bedanken, doch Wilsberg lehnt ihre Avancen ab. Am nächsten Tag sieht sich Wilsberg plötzlich mit dem Vorwurf der Vergewaltigung konfrontiert. Er gerät in Erklärungsnot und ins Visier des Polizisten Michael Bach, der den Vergewaltigungsvorwurf untersucht.